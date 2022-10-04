Призер Сочи-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку о мобилизации. Ему предоставили временную отсрочку

Серебряный призер Сочи-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку о мобилизации.

Об этом сообщил начальник сборной России Артем Петраков.

31-летний Антонов выступает в двухместном экипаже с Александром Денисьевым. Спортсмены также являются победителями и призерами чемпионатов мира, двукратными чемпионами Европы.

живет в Красноярске и 4 октября должен был вместе с командой начать тренировочный сбор в Сочи. Но в воскресенье он получил повестку о мобилизации и вчера сходил в военкомат для прояснения ситуации.

Федерация санного спорта России оформила и отправила все необходимые документы, а ЦСКА со своей стороны подготовил справку по спортсмену и направил ее оригинал в Красноярск. И Владиславу предоставили временную отсрочку, он сейчас находится дома и после получения справки пойдет в военкомат для оформления брони.

У нас есть шанс на положительное завершение ситуации и возвращение двойки /Владислав Антонов в сборную России для продолжения подготовки к сезону», – сказал Петраков.

«Это наш генофонд, его нужно сохранить». Как спортсмены отреагировали на мобилизацию – повестки уже идут