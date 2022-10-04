Месси определится с будущим в 2023-м, после ЧМ. Контактов с «Барсой» нет, «ПСЖ» хочет удержать Лео

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Фабрицио Романо Футбол

Нападающий Лионель Месси еще не определился, хочет ли он остаться в «ПСЖ».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в руководстве «Барселоны» обсуждается возможность возвращения аргентинца, но и парижане намерены попытаться продлить с игроком контракт, истекающий ближайшим летом.

В окружении Месси настаивают на том, что он пока не принимал никаких решений на этот счет и сделает это только в 2023 году.

Как утверждает COPE, футболист определится со своим будущим после ЧМ-2022. Сейчас никаких контактов с «Барселоной» у него нет.

В текущем сезоне на счету Месси 5 голов и 7 результативных пасов за 9 туров Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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