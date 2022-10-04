Группа по расследованию антироссийской деятельности просит ФСБ проверить РФС из-за позиции по крымским клубам

В Госдуме хотят, чтобы ФСБ проверила из-за позиции по крымским клубам.

Член партии «Справедливая Россия – За правду», представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов направил директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову запрос о проведении проверки деятельности Российского футбольного союза.

Он отметил нежелание РФС включать клубы из Крыма в структуру российского футбола и подчеркнул, что это «создает условия для подрыва конституционного строя».

Ранее Кузнецов призывал переформатировать РФС из-за непатриотичной политики.