Вендел еще не вернулся в «Зенит»: «У него билет с вылетом из Бразилии в понедельник»
Вендел еще не вернулся в расположение «Зенита».
– Когда Вендел должен вернуться в расположение «Зенита»?
– У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник, – сказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом» расторг контракт с Венделом, который должен был перейти в бразильский клуб летом. Затем Медведев заявил, что Вендел должен прибыть в расположение клуба 1 июля, но на данный момент футболист не вернулся в Санкт‑Петербург.
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