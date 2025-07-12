Вендел еще не вернулся в «Зенит»: «У него билет с вылетом из Бразилии в понедельник»

Вендел еще не вернулся в расположение «Зенита».

– Когда Вендел должен вернуться в расположение «Зенита»?

– У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник, – сказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев .

Ранее «Ботафого» по общему соглашению с «Зенитом» расторг контракт с Венделом, который должен был перейти в бразильский клуб летом. Затем Медведев заявил, что Вендел должен прибыть в расположение клуба 1 июля, но на данный момент футболист не вернулся в Санкт‑Петербург.