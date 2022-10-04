Маурисио о Грозном: «Запрет на шорты стал для меня сюрпризом. Я спросил у Бракамонте: «В России вообще нельзя их носить?»

вспомнил о своем переходе в «Терек» в 2010 году.

– Первые впечатления от Грозного?

– Я был немного удивлен в плохом смысле этого слова. Первое время – очень тяжелое. В Чечне все отличалось от того, что я видел в Бразилии. Самый простой пример – люди. Бразильцы более открытые. Я и сам люблю поболтать. Чеченцы же оказались закрытыми парнями – не любили много разговаривать и веселиться. Плюс в Грозном не так много мест, куда можно сходить. Это было непривычно.

– Как привык?

– Понял для себя две вещи. Я приехал в новый для себя город, а значит, должен был поменять отношение к некоторым вещам. При этом должен и сохранить свой менталитет. Со временем чеченские ребята, в особенности футболисты, стали общительнее. Может, это я на них так повлиял (смеется).

Грозный – одно из лучших мест, где я только бывал. А «Ахмат» – настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности.

– В Чечне мужчинам нельзя ходить в шортах. Для тебя это было проблемой?

– В Бразилии я постоянно носил шорты и сланцы. Прилетел в Грозный, а мне говорят: нельзя. Чуть позже я спросил у (мы быстро подружились): «В России вообще нельзя носить шорты?» Он рассмеялся. Я тогда реально так подумал (смеется).

Запрет на шорты стал для меня сюрпризом, но не проблемой. Уважаю обычаи. Жена, когда переехала ко мне, тоже ходила в длинных юбках. Но она, как я, без проблем привыкает к новому, – рассказал бывший хавбек грозненского клуба, который сейчас носит название .