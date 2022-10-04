У Хвичи 8 (5+3) очков в 11 матчах за «Наполи». Он ассистировал Ди Лоренцо в игре против «Аякса»

совершил восьмое результативное действие в сезоне.

Полузащитник отдал голевую передачу на на 33-й минуте матча против в 3-м туре группового этапа чемпионов (3:1, первый тайм). Грузин сделал навес в штрафную площадь соперника после розыгрыша углового, а итальянец замкнул подачу головой.

Это третий ассист Кварацхелии в 11 матчах за неаполитанский клуб. На его счету также 5 забитых мячей.

С подробной статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Наполи».