У Хвичи 8 (5+3) очков в 11 матчах за «Наполи». Он ассистировал Ди Лоренцо в игре против «Аякса»

Хвича Кварацхелия совершил восьмое результативное действие в сезоне.
Полузащитник «Наполи» отдал голевую передачу на Джованни Ди Лоренцо на 33-й минуте матча против «Аякса» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1, первый тайм). Грузин сделал навес в штрафную площадь соперника после розыгрыша углового, а итальянец замкнул подачу головой.
Это третий ассист Кварацхелии в 11 матчах за неаполитанский клуб. На его счету также 5 забитых мячей.
С подробной статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Наполи».