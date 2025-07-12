РФС заплатит 400 тысяч рублей главному арбитру матча за Суперкубок России. Гонорары всех судей встречи составят 1,2 млн рублей

Стали известны гонорары судей за OLIMPBET Суперкубок России .

По данным «Спорт-Экспресса», главный арбитр матча между «Краснодаром » и ЦСКА Артем Чистяков в качестве вознаграждения за судейство игры получит от РФС 400 тысяч рублей.

Его ассистентам Рустаму Мухтарову и Константину Шаламберидзе заплатят по 200 тысяч. Гонорар резервного судьи Ивана Абросимова – 100 тысяч. Видеоарбитр (ВАР) Евгений Буланов получит 200 тысяч, а его помощник (АВАР) Роман Галимов – 100 тысяч.

Помимо судей вознаграждение в 200 тысяч получит инспектор Анатолий Цветнов. Общие затраты, таким образом, достигнут 1,4 миллиона рублей, из них на выплаты судьям – 1,2 миллиона.

Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет сегодня в Казани, начало – в 18:00 по московскому времени.