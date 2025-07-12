Лунев о Личке в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк»: «Топ! Рад за него. Есть возможность бороться за попадание в еврокубки. Летать в Чехию проще, чем из Москвы»

Андрей Лунев высказался о Марцеле Личке в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».

Ранее 47-летний тренер, покинувший «Динамо» в мае, подписал контракт с турецким клубом на 2 года.

– Топ! Рад за него.

– Общался с ним?

– Мы не на связи.

– Это команда середины таблицы чемпионата Турции.

– Я в курсе. Там играл Магомед Оздоев, Пирло был тренером, у меня были предложения оттуда, но... Но. Середина таблицы в Турции, есть возможность бороться за попадание в еврокубки.

По мне, хорошее предложение. Он же чех. У него семья в Чехии. Наверное, лететь из Стамбула в Чехию проще, чем из Москвы, – сказал вратарь «Динамо ».