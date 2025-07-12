Лунев о Личке в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк»: «Топ! Рад за него. Есть возможность бороться за попадание в еврокубки. Летать в Чехию проще, чем из Москвы»
Андрей Лунев высказался о Марцеле Личке в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».
Ранее 47-летний тренер, покинувший «Динамо» в мае, подписал контракт с турецким клубом на 2 года.
– Топ! Рад за него.
– Общался с ним?
– Мы не на связи.
– Это команда середины таблицы чемпионата Турции.
– Я в курсе. Там играл Магомед Оздоев, Пирло был тренером, у меня были предложения оттуда, но... Но. Середина таблицы в Турции, есть возможность бороться за попадание в еврокубки.
По мне, хорошее предложение. Он же чех. У него семья в Чехии. Наверное, лететь из Стамбула в Чехию проще, чем из Москвы, – сказал вратарь «Динамо».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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