Париж и ряд городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022. Матчи не покажут на больших экранах, фан-зоны организованы не будут

Теги Лилль Марсель ПСЖ лига 1 Франция болельщики Реймс ЧМ-2022 стадионы Политика Футбол

Париж и ряд других французских городов бойкотируют ЧМ-2022.

Первыми о бойкоте турнира объявили Страсбург, Лилль, Реймс и Марсель. Позже к ним присоединился и Париж.

В рамках бойкота в этих городах не будут транслироваться игры мирового первенства на больших экранах. Также не будут организованы фан-зоны для болельщиков.

Власти городов причинами бойкота в числе прочих назвали «негативное влияние на окружающую среду» стадионов, построенных в Катаре к ЧМ-2022, условия труда при строительстве арен, нарушения прав человека в стране и эксплуатацию труда мигрантов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные