Париж и ряд городов Франции объявили бойкот ЧМ-2022. Матчи не покажут на больших экранах, фан-зоны организованы не будут

Париж и ряд других французских городов бойкотируют ЧМ-2022.

Первыми о бойкоте турнира объявили Страсбург, Лилль, Реймс и Марсель. Позже к ним присоединился и Париж.

В рамках бойкота в этих городах не будут транслироваться игры мирового первенства на больших экранах. Также не будут организованы фан-зоны для болельщиков.

Власти городов причинами бойкота в числе прочих назвали «негативное влияние на окружающую среду» стадионов, построенных в Катаре к , условия труда при строительстве арен, нарушения прав человека в стране и эксплуатацию труда мигрантов.