Виталий Дьяков: «Соболеву по силам забить 15 голов за сезон в «Зените». Пусть ставит цель в 20 мячей. Чем выше амбиции, тем круче»

Виталий Дьяков считает, что Александру Соболеву по силам забить 15 голов.

«Соболев начал играть под конец прошлого сезона, забил несколько мячей. За него были уплачены немалые деньги, поэтому в «Зените» от Александра большие ожидания. Не желаю ему ничего плохого.

Будет забивать – будет молодцом. Если нет, то другие футболисты «Зенита » его заменят. Соболеву по силам забить за сезон 15 мячей. Не надо ставить ограничений. Пусть ставит цель в 20 голов за сезон. Чем выше амбиции, тем круче», – сказал экс-защитник «Динамо».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024-го. В прошлом сезоне Мир РПЛ форвард в 23 матчах отличился 4 голами и двумя результативными передачами.