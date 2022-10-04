Каррагер – Фердинанду: «Хватит быть фанбоем Роналду»

Джейми Каррагер и Рио Фердинанд поспорили по поводу неучастия Криштиану Роналду в игре с «Ман Сити».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» всю игру 9-го тура АПЛ (3:6) провел на скамейке запасных.
«Смешно слышать, что тен Хаг ошибся, не выпустив Криштиану на поле.
Это не упрек в адрес Роналду, просто выход Маркуса Рэшфорда под контратаки был наилучшим вариантом, что мы уже видели в играх с «Ливерпулем» и «Арсеналом», – написал Каррагер в твиттере.
Фердинанд ответил на твит бывшего партнера по сборной Англии, вспомнив недавний случай, когда Роналду отказался пожать Каррагеру руку.
«Ты все еще расстроен, что он тогда не пожал тебе руку на «Олд Траффорд»? Самое сложное в футболе – это забивать голы…»
Каррагер отреагировал на это сообщение Фердинанда: «Нет, я рад, что та ситуация стала вирусной. Рио, я понимаю, как это работает, Роналду твой друг, друг Эвра, у вас есть чат в WhatsApp, и он просит вас заступаться за него, но хватит быть его фанбоем, ты же Рио Фердинанд, в конце концов!»