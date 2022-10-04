Каррагер – Фердинанду: «Хватит быть фанбоем Роналду»

и Рио Фердинанд поспорили по поводу неучастия в игре с .

Нападающий всю игру 9-го тура АПЛ (3:6) провел на скамейке запасных.

«Смешно слышать, что тен Хаг ошибся, не выпустив Криштиану на поле.

Это не упрек в адрес Роналду, просто выход под контратаки был наилучшим вариантом, что мы уже видели в играх с и , – написал Каррагер в твиттере.

Фердинанд ответил на твит бывшего партнера по сборной Англии, вспомнив недавний случай, когда Роналду отказался пожать Каррагеру руку.

«Ты все еще расстроен, что он тогда не пожал тебе руку на ? Самое сложное в футболе – это забивать голы…»

Каррагер отреагировал на это сообщение Фердинанда: «Нет, я рад, что та ситуация стала вирусной. Рио, я понимаю, как это работает, Роналду твой друг, друг Эвра, у вас есть чат в WhatsApp, и он просит вас заступаться за него, но хватит быть его фанбоем, ты же , в конце концов!»