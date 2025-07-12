Энцо Фернандес о КЧМ: «Жара невероятная. Играть при такой температуре очень опасно. Это сказывается и на зрелищности футбола»

Энцо Фернандес раскритиковал КЧМ в США из-за жары.

«Челси» и «ПСЖ » сыграют в финале турнира 13 июля. В этом году он впервые проходит в новом формате – летом и при участии 32 команд.

Финальный матч пройдет на MetLife Stadium в Нью-Джерси в 15:00 по местному времени (22:00 по московскому). Ожидается, что в день игры температура воздуха в регионе будет достигать +30 градусов по Цельсию.

«Жара стоит невероятная. На днях у меня немного закружилась голова и мне пришлось сесть на газон.

Правда заключается в том, что играть при такой температуре очень опасно. Это сказывается и на зрелищности самой игры, и на комфорте болельщиков, пришедших на стадион, и на восприятии людей, которые смотрят матч дома. Скорость игры уже не та, футбол кажется медленным.

Надеемся, что в следующем году что-то изменят со временем начала матчей, и футбол будет зрелищным и интересным», – сказал полузащитник «Челси ».

Чемпионат мира среди национальных сборных с участием 48 команд пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.