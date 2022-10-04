Нигерийская футболистка ЦСКА столкнулась с расизмом в России: «Таксист отказался везти и обозвал матом меня и мою знакомую»

Нигерийская футболистка ЦСКА Франциска Ордега столкнулась с проявлением расизма в России.

«В прошлом году таксист отказался везти и обозвал матом меня и мою знакомую из Америки, потому что мы темнокожие», – рассказала Ордега.

По ее словам, это был единственный случай, связанный с дискриминацией по цвету кожи, который был у нее после переезда в Россию.

Также футболистка подчеркнула, что люди не рождаются расистами.

«Все зависит от воспитания. Можно настраивать ребенка, что люди с другим цветом кожи – плохие, и ребенок начнет их ненавидеть.

Думаю, это было распространено раньше, поэтому среди старшего поколения россиян расисты могут встречаться. Молодые здесь либо правда спокойно относятся к другим расам, либо тщательно скрывают неприязнь.

Отец был против моей поездки [в Россию] и говорил: «Что ты собираешься делать в России? Там не любят черных. Ты представляешь, что с тобой там может произойти?» А я отвечала ему, что в футболе нет места дискриминации, что еду в Россию играть, что спорт – это про любовь, а не про ненависть», – отметила Ордега.