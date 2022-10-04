«Бавария» 31 матч не проигрывает в группе ЛЧ – она побила рекорд «Реала». Мюнхенцы забили в каждом из них

«Бавария» продлила серию без поражений на групповом этапе чемпионов.

Сегодня команда разгромила пльзеньскую «Викторию» со счетом 5:0.

В последний раз немецкий клуб проигрывал в группе ЛЧ в 2017 году. С тех пор у него 28 побед и 3 ничьих. К тому же во всех этих играх мюнхенцы забили.

31 матч подряд без поражений на групповом этапе – рекорд Лиги чемпионов. Предыдущим рекордсменом был «Реал», который не проигрывал 30 матчей с 2012 по 2017 год.

Далее в ЛЧ вновь сыграет с «Викторией» – теперь в гостях. Матч пройдет 12 октября.