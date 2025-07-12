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Защитник ЦСКА Роша: «Мы снимем с себя кожу, но сделаем все, чтобы завоевать титулы. Мы уже стали настоящей семьей, Челестини – великолепный тренер»

Виллиан Роша высоко отозвался о новом тренере ЦСКА Фабио Челестини.

– Что можете рассказать о Челестини?

– Великолепный тренер. Считаю, что у нас получится совместная работа. Все вместе мы будем давать максимальный результат, и, конечно, мы можем с ним коммуницировать, общаться, общий язык нам это позволяет – это важно. Сейчас необходимо много работать, чтобы достичь нужных целей.

– Какую задачу он поставил перед командой?

– Фабио говорил, что нам надо быть предельно сосредоточенными. Его игровой стиль подразумевает, что каждый футболист должен быть готовым выполнить то или иное требование. На самом деле у каждого из нас есть лидерское слово, мнение каждого уважают, каждый может сказать что‑то. Большинство из ребят находятся в команде 3 года, мы уже стали настоящей семьей, сплотились. Следующий сезон не будет исключением в этом плане. Мы снимем с себя кожу, но сделаем все, чтобы завоевать титулы, которые так важны для клуба, – сказал защитник ЦСКА.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в Казани в субботу, начало – в 18:00 по московскому времени.

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Опубликовано: Sports
Источник: Матч ТВ
logoВиллиан Роша
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
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logoOLIMPBET Суперкубок России
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