Пиоли возглавил «Фиорентину». Контракт – до 2028 года
Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину».
59-летний специалист подписал контракт до лета 2028 года.
Ранее Пиоли покинул «Аль-Наср», который тренировал с сентября 2024-го.
До этого он возглавлял «Милан» в течение 5 лет и взял с командой чемпионат Италии. С «фиалками» тренер уже работал с 2017 по 2019 год.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Фиорентины»
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