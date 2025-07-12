Пиоли возглавил «Фиорентину». Контракт – до 2028 года

Стефано Пиоли возглавил «Фиорентину».

59-летний специалист подписал контракт до лета 2028 года.

Ранее Пиоли покинул «Аль-Наср », который тренировал с сентября 2024-го.

До этого он возглавлял «Милан» в течение 5 лет и взял с командой чемпионат Италии. С «фиалками» тренер уже работал с 2017 по 2019 год.