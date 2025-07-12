Виллиан Роша об уходе Николича из ЦСКА: «Обиды никакой нет. У нас нет времени горевать, ведь появился новый тренер. Адаптируемся к стилю Фабио»

Виллиан Роша сказал, что игрокам ЦСКА некогда горевать по Марко Николичу.

Сербский специалист покинул команду в июне и вскоре возглавил греческий АЕК. Новым тренером московского клуба стал швейцарец Фабио Челестини.

– Еще месяц назад все думали, что команду к новому сезону будет готовить Николич, но он покинул клуб и выбрал АЕК. Ваша реакция на это решение.

– Если Марко решил уйти, значит там ему будет лучше, и, наверное, там он счастлив. Это его решение. Мы не можем много рассуждать на эту тему, сейчас у нас новый тренер Фабио Челестини . Мы должны отдаваться полностью на поле и выполнять то, что он хочет от нас.

И то, как мы отдавались делу в том году, должно продолжаться и дальше, для нас ничего не поменялось. Мы уже внедряем идеи Фабио, выполняем то, что он просит. В товарищеских играх стараемся максимально выполнять все его установки. Тренировочный процесс очень насыщенный и интересный.

– Нет ли обиды, что Николич, так скажем, кинул команду? Особенно после слов, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство.

– Обиды никакой нет. Несмотря на произошедшее, у нас нет времени, чтобы горевать, ведь появился новый тренер, и мы адаптируемся к его стилю игры, сконцентрированы на тех целях, которые нам озвучил Фабио, – сказал защитник армейцев.

Сегодня ЦСКА проведет матч за Суперкубок России с «Краснодаром».