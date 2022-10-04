«Айлендерс» подписали 8-летний контракт с Барзэлом с зарплатой 9,15 млн долларов в год

продлили контракт с на 8 лет и 73,2 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата 25-летнего нападающего по новому соглашению составит 9,15 миллиона долларов.

Новый договор вступит в силу через один год. Действующий контракт канадца с кэпхитом 7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Барзэл набрал 59 (15+44) очков в 73 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге форвард записал на свой счет 311 (91+220) баллов в 362 играх.

«Айлендерс» выбрали Барзэла в первом раунде драфта НХЛ-2015 под общим 16-м номером.