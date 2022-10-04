НБА. Предсезонные матчи. «Майами» примет «Миннесоту», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

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Во вторник, 4 октября, состоятся четыре предсезонных матча НБА.

«Майами» примет на своей площадке «Миннесоту», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном».

НБА

Предсезонные матчи

Нью-Йорк – Детройт
Дата проведения
5 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Майами – Миннесота
Дата проведения
5 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Новый Орлеан
Дата проведения
5 октября, 04.30, «United Center»
Онлайн матча

Портленд – Юта
Дата проведения
5 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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