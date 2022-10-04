НБА. Предсезонные матчи. «Майами» примет «Миннесоту», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

Во вторник, 4 октября, состоятся четыре предсезонных матча НБА.
«Майами» примет на своей площадке «Миннесоту», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 5 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 5 октября, 04.30, «United Center»
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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