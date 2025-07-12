Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромлен «Динамо» Москва, «Ростов» уступил «Факелу», «Пари НН» проиграл «КАМАЗу» и «Динамо» Киров

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

Бор, Нижегородская область, Спортивный центр «Академия 52»

«Пари НН» – «КАМАЗ» – 1:3 (1:1)

«Пари НН» – «Динамо» Киров» – 1:2 (1:2)

Матчи прошли в закрытом режиме – без зрителей и трансляции.

Москва, «РЖД Арена»

«Локомотив » – «Динамо » Москва – 1:5 (0:0, 1:0, 0:5)

Голы: 1:0 – Батраков (71), 1:1 – Окишор (107), 1:2 – Нгамале (112), 1:3 – Окишор (114), 1:4 – Бабаев (122), 1:5 – Бабаев (126)

«Локомотив» (стартовый состав) : Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Руденко, Комличенко.

«Динамо» Москва (стартовый состав) : Лунев, Касерес, Фернандес, Осписенко, Лаксальт, Фомин, Смелов, Бителло, Гладышев, Макаров, Маухуб.

Матч проходил в формате 3 таймов по 45 минут.

Казань, база «Рубина»

«Рубин» – «Урал» – 1:0

Матч проходил в закрытом режиме.

Ростов-на-Дону, «Ростов Арена»

«Ростов » – «Факел» – 0:2

Матч проходил в закрытом режиме – без зрителей и трансляции.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.