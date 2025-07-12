Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромлен «Динамо» Москва, «Ростов» уступил «Факелу», «Пари НН» проиграл «КАМАЗу» и «Динамо» Киров
Товарищеские матчи
Бор, Нижегородская область, Спортивный центр «Академия 52»
«Пари НН» – «КАМАЗ» – 1:3 (1:1)
«Пари НН» – «Динамо» Киров» – 1:2 (1:2)
Матчи прошли в закрытом режиме – без зрителей и трансляции.
Москва, «РЖД Арена»
«Локомотив» – «Динамо» Москва – 1:5 (0:0, 1:0, 0:5)
Голы: 1:0 – Батраков (71), 1:1 – Окишор (107), 1:2 – Нгамале (112), 1:3 – Окишор (114), 1:4 – Бабаев (122), 1:5 – Бабаев (126)
«Локомотив» (стартовый состав): Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Руденко, Комличенко.
«Динамо» Москва (стартовый состав): Лунев, Касерес, Фернандес, Осписенко, Лаксальт, Фомин, Смелов, Бителло, Гладышев, Макаров, Маухуб.
Матч проходил в формате 3 таймов по 45 минут.
Казань, база «Рубина»
«Рубин» – «Урал» – 1:0
Матч проходил в закрытом режиме.
Ростов-на-Дону, «Ростов Арена»
«Ростов» – «Факел» – 0:2
Матч проходил в закрытом режиме – без зрителей и трансляции.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.