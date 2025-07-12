Дивеев о жаре в Казани, где пройдет матч за Суперкубок: «Мы уже адаптировались. Несколько дней тренируемся при такой же погоде, в Москве было 30 градусов»

Игорь Дивеев сказал, что игроки ЦСКА уже адаптировались к жаре в Казани.

Сегодня в городе состоится матч за Суперкубок России, в котором московский клуб сыграет с «Краснодаром ».

Согласно прогнозу погоды, к началу встречи температура воздуха составит +28 градусов по Цельсию.

«Уже несколько дней тренируемся при такой же погоде, в Москве было 30 градусов. Мы уже адаптировались к ней (жаре).

Да, может, будет тяжелее чуть‑чуть. Будет водопой в первом и втором таймах, надеюсь», – сказал Дивеев .