Дивеев о жаре в Казани, где пройдет матч за Суперкубок: «Мы уже адаптировались. Несколько дней тренируемся при такой же погоде, в Москве было 30 градусов»
Игорь Дивеев сказал, что игроки ЦСКА уже адаптировались к жаре в Казани.
Сегодня в городе состоится матч за Суперкубок России, в котором московский клуб сыграет с «Краснодаром».
Согласно прогнозу погоды, к началу встречи температура воздуха составит +28 градусов по Цельсию.
«Уже несколько дней тренируемся при такой же погоде, в Москве было 30 градусов. Мы уже адаптировались к ней (жаре).
Да, может, будет тяжелее чуть‑чуть. Будет водопой в первом и втором таймах, надеюсь», – сказал Дивеев.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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