Тен Хаг сказал «МЮ» не продлевать контракты без согласования с ним. В 2023-м истекают соглашения с Роналду, Де Хеа, Рэшфордом

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Эрик тен Хаг еще не решил, кого хочет сохранить в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер сказал руководству не предлагать новые контракты до тех пор, пока он не определится с подходящими ему игроками.

В число футболистов, чьи соглашения рассчитаны до лета 2023 года, входят Криштиану Роналду, Том Хитон, Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Фил Джонс, Люк Шоу, Фред, Маркус Рэшфорд, Диогу Далот, Аксель Туанзебе и Алехандро Гарначо. В ряде случаев предусмотрена опция продления.

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