Тен Хаг сказал «МЮ» не продлевать контракты без согласования с ним. В 2023-м истекают соглашения с Роналду, Де Хеа, Рэшфордом

Эрик тен Хаг еще не решил, кого хочет сохранить в на следующий сезон.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер сказал руководству не предлагать новые контракты до тех пор, пока он не определится с подходящими ему игроками.

В число футболистов, чьи соглашения рассчитаны до лета 2023 года, входят , Том Хитон, , Мартин Дубравка, Фил Джонс, Люк Шоу, , , Диогу Далот, Аксель Туанзебе и Алехандро Гарначо. В ряде случаев предусмотрена опция продления.