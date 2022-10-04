Тен Хаг сказал «МЮ» не продлевать контракты без согласования с ним. В 2023-м истекают соглашения с Роналду, Де Хеа, Рэшфордом

Эрик тен Хаг еще не решил, кого хочет сохранить в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.
Как сообщает The Telegraph, главный тренер сказал руководству не предлагать новые контракты до тех пор, пока он не определится с подходящими ему игроками.
В число футболистов, чьи соглашения рассчитаны до лета 2023 года, входят Криштиану Роналду, Том Хитон, Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Фил Джонс, Люк Шоу, Фред, Маркус Рэшфорд, Диогу Далот, Аксель Туанзебе и Алехандро Гарначо. В ряде случаев предусмотрена опция продления.