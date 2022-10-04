не планирует осуществление покупок в период зимнего трансферного окна.

По данным ESPN, руководство уже уведомило главного тренера Эрика тен Хага о том, что, скорее всего, денег на новых игроков до лета выделено не будет.

В связи с этим нидерландец может попросить клуб сохранить в составе форварда , настроенного сменить команду в январе. Тен Хаг понимает, в какой ситуации оказался игрок, но также в курсе, что найти ему замену в условиях небольшого бюджета будет затруднительно.

Ранее сообщалось, что тренер готов отпустить Роналду в январе, если поступит хорошее предложение.