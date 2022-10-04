заявил, что отказался бы от предложения возглавить «Зенит-2».

Вчера стало известно, что пост главного тренера покинул Владислав Радимов. Он стал советником по развитию молодежного футбола.

уже давно в -2». Почему бы ему не выбрать время и не уйти на другую должность, как, например, Андрей Аршавин.

По крайней мере, в «Зените» стараются оставлять своим бывших игроков в клубе, а в «Спартаке» это не делается. А зачем? Вот именно поэтому петербуржцы в РПЛ из года в год показывают результат.

Пошел бы я вместо Радимова в «Зенит-2»? Если бы мне сделали предложение, то я бы отказался. Это неэтичное для меня предложение, даже несмотря на то, что я родился под Санкт-Петербургом.

Мне не тридцать и не сорок лет. Я что, играл двадцать лет в футбол, чтобы туда-сюда в такие команды бегать? Ну, если только от безысходности.

Конечно, мой уровень – клуб , поэтому вариант с «Зенитом-2» для меня исключен», – сказал бывший полузащитник сборной России.