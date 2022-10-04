Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «В новом телесезоне будет больше спорта и никаких художественных фильмов»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что в новом телесезоне из сетки канала пропадут художественные фильмы.

«Новый телесезон на «Матч ТВ» – больше спорта и никаких художественных фильмов!

Наверняка, вы уже заметили изменения в телепрограмме – оттуда уже пропали все фильмы, и это не временно. Сетку федерального телеканала теперь наполнят прямые и записные трансляции, документальное кино о спорте и спортсменах, увеличим и количество аналитических студийных программ, ток-шоу. Рассчитываем в ближайшее время запустить и несколько новых форматов.

Надеемся, что вы, наши зрители, по достоинству оцените нововведения. И в вашей жизни будет больше спорта!» – написал Тащин.

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