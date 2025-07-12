37-летний Папу Гомес стал игроком «Падовы» из Серии Б. Победитель ЧМ-2022 возвращается после отстранения на 2 года за допинг

Папу Гомес стал игроком «Падовы» из Серии Б.

Контракт с 37-летним полузащитником подписан на 2 года. До 19 августа он не сможет тренироваться вместе с командой.

В октябре 2023 года победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины был отстранен на 2 года за допинг. Он провалил тестирование в ноябре 2022 года, когда был игроком «Севильи».

По версии Гомеса , за несколько дней до сдачи теста он плохо себя чувствовал. Из-за этого он без консультации с клубными врачами ночью принял сироп одного из своих детей.

Ранее игрок выступал в Италии за «Катанию», «Аталанту» и «Монцу». По итогам прошлого сезона «Падова » вернулась в Серию Б из Серии С.