Тина Канделаки: «Вы правильно поняли: чемпионат мира только на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет игры ЧМ-2022 в России.
Об этом сообщила заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
«Да, вы правильно поняли: чемпионат мира только на «Матч ТВ», – написала Канделаки.
Сегодня «Матч» официально объявил, что все 64 игры ЧМ-2022 будут транслироваться в федеральном эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
Мировое первенство, которое в этом году примет Катар, стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.