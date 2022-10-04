Тина Канделаки: «Вы правильно поняли: чемпионат мира только на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет игры в России.

Об этом сообщила заместитель генерального директора в своем телеграм-канале.

«Да, вы правильно поняли: чемпионат мира только на «Матч ТВ», – написала Канделаки.

Сегодня «Матч» официально объявил, что все 64 игры ЧМ-2022 будут транслироваться в федеральном эфире , на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

Мировое первенство, которое в этом году примет Катар, стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.