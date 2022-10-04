Тина Канделаки: «Вы правильно поняли: чемпионат мира только на «Матч ТВ»

Теги телевидение ЧМ-2022 Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет игры ЧМ-2022 в России.

Об этом сообщила заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки в своем телеграм-канале.

«Да, вы правильно поняли: чемпионат мира только на «Матч ТВ», – написала Канделаки.

Сегодня «Матч» официально объявил, что все 64 игры ЧМ-2022 будут транслироваться в федеральном эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

Мировое первенство, которое в этом году примет Катар, стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные