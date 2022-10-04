Лига чемпионов. «Интер» против «Барселоны», «Бавария» примет «Викторию» Пльзень, «Ливерпуль» сыграет с «Рейнджерс»

«Интер» примет «Барселону» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» проверит на прочность «Викторию» Пльзень, «Ливерпуль» сыграет с «Рейнджерс», «Тоттенхэм» – с «Айнтрахтом» на выезде.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 4 октября, 19.45, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Группа А
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
Группа В
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Драгау»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Ян Брейдель»
Группа D
- Дата проведения
- 4 октября, 19.45, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Дойче банк Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.