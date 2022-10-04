Лига чемпионов. «Интер» против «Барселоны», «Бавария» примет «Викторию» Пльзень, «Ливерпуль» сыграет с «Рейнджерс»

примет «Барселону» в 3-м туре группового этапа .

проверит на прочность «Викторию» Пльзень, сыграет с «Рейнджерс», – с на выезде.

Лига чемпионов

3-й тур

Группа С

Группа А

Группа В

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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