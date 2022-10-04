Лига чемпионов. «Интер» против «Барселоны», «Бавария» примет «Викторию» Пльзень, «Ливерпуль» сыграет с «Рейнджерс»

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«Интер» примет «Барселону» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» проверит на прочность «Викторию» Пльзень, «Ливерпуль» сыграет с «Рейнджерс», «Тоттенхэм» – с «Айнтрахтом» на выезде.  

Лига чемпионов

3-й тур

Группа С

Бавария Германия – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
4 октября, 19.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер Италия – Барселона Испания
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа А

Ливерпуль Англия – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аякс Нидерланды – Наполи Италия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа В

Порту Португалия – Байер Германия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Драгау»
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Брюгге Бельгия – Атлетико Испания
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Ян Брейдель»
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Группа D

Марсель Франция – Спортинг Португалия
Дата проведения
4 октября, 19.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф Германия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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