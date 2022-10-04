Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников. Бойцу предложили поехать на Донбасс, он согласился за 300 тысяч рублей в день

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Известный российский боец Александр Емельяненко стал жертвой телефонных мошенников.

Во время разговора по телефону с якобы представителями телеканала боец озвучил цену, за которую готов отправиться на Донбасс в целях поддержки спецоперации.

«Это займет четыре дня? Тогда каждый день – по 300 тысяч рублей. Дело в том, что я работаю и получаю больше денег.

Я и так планирую съездить с другими организациями. Но вы можете под меня и рекламу сделать. Все, что заработаете сверху – будет ваше», – сказал человек по телефону, голос которого похож на Емельяненко.

Емельяненко – Еркаеву: «Серега, ты очень рано поверил в себя как в бойца. Я докажу тебе, что я лучше»

Александр Емельяненко анонсировал следующий бой: «Подписываю контракт на избиение президента»

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