Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Команды Казакевич, Резцовой, Гореевой, Шевниной, Егоровой выступят в эстафете

Теги сборная России жен результаты летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Вера Румянцева Елизавета Каплина Матч ТВ Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Екатерина Бех Анастасия Шевченко Дарья Сидорова Анастасия Батманова Анастасия Гореева Алина Кудисова Биатлон

25 сентября в Чайковском на летнем чемпионате России по биатлону пройдет женская эстафета. 

Летний биатлон

PARI Чемпионат России

Чайковский

Эстафета, женщины

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Планета». 

Старт-лист 

1. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева)

2. ХМАО-ЮГРА (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Алина Кудисова, Кристина Резцова)

3. Красноярский край (Вероника Долгова, Наталья Гербулова, Алина Гилева, Екатерина Кулакова)

4. Тюменская область (Ксения Шнейдер, Дарья Сидорова, Мария Печенкина, Виктория Сливко)

5. Башкортостан (Вера Румянцева, Мария Дубровская. Анна Кунаева, Карина Бахтина) 

6. Московская область (Кристина Павлушина, Екатерина Бех, Юлия Дроздова, Анастасия Гореева)

7. ЦФО (Анастасия Зенова, Дарья Нетбай, Анастасия Кладенок, Полина Шевнина)

8. СЗФО (Юлия Лапина, Анастасия Егорова, Анастасия Вахрушева, Анна Старовойтова) 

9. СФО-ДФО (Анастасия Денисова, Анастасия Киреева, Анастасия Батманова, Евгения Буртасова)

10. Свердловская область-2 (Александра Плюснина, Наталия Шевченко, Мария Успеньева, Юлия Сазонова)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные