Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Команды Казакевич, Резцовой, Гореевой, Шевниной, Егоровой выступят в эстафете

25 сентября в Чайковском на летнем чемпионате России по биатлону пройдет женская эстафета.

Летний биатлон

PARI Чемпионат России

Чайковский

Эстафета, женщины

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на , «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Свердловская область ( , Антонина Кирсанова, , )

2. ХМАО-ЮГРА ( , , , )

3. Красноярский край (Вероника Долгова, , Алина Гилева, Екатерина Кулакова)

4. Тюменская область (Ксения Шнейдер, , Мария Печенкина, )

5. Башкортостан ( , Мария Дубровская. Анна Кунаева, Карина Бахтина)

6. Московская область (Кристина Павлушина, , Юлия Дроздова, )

7. ЦФО (Анастасия Зенова, Дарья Нетбай, Анастасия Кладенок, )

8. СЗФО (Юлия Лапина, , Анастасия Вахрушева, Анна Старовойтова)

9. СФО-ДФО (Анастасия Денисова, Анастасия Киреева, , )

10. Свердловская область-2 (Александра Плюснина, Наталия Шевченко, Мария Успеньева, Юлия Сазонова)