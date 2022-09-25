Владимиру Минееву пришла повестка: «Иду в военкомат на днях»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе получил повестку из военкомата.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит родина.

Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю», – сказал Минеев.

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