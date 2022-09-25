Франк Лебеф: «Трент в обороне играет на уровне Лиги 2. Из-за Роберто Карлоса у целого поколения защитников деформация»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Роберто Карлос Франк Лебеф Трент Александер-Арнолд Футбол

Экс-защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал Трента Александер-Арнолда.

«Я обожаю этого парня, его атакующие навыки. Но в защите он играет на уровне Лиги 2. И только система Клоппа его выручает. Когда она перестает работать хорошо, как это и происходит в текущем сезоне, все недостатки Трента как защитника становятся очевидными.

Мне хочется поработать с ним над азами игры в обороне. Я бы сказал ему: «Поверни голову и посмотри, что происходит сзади, уже от этого будет польза».

У целого поколения защитников произошла деформация из-за Роберто Карлоса», – отметил Лебеф.

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