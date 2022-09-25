«Я белый мужчина, мне 65». Экс-защитник «Ливерпуля» Лоуренсон о причинах увольнения из BBC

Эксперт Марк Лоуренсон утверждает, что ему пришлось покинуть BBC из-за пола и цвета кожи.

Бывший защитник на протяжении 30 лет участвовал в футбольных программах и трансляциях на каналах корпорации, но в конце прошлого сезона ему было объявлено, что его передача меняет формат и больше ему не подходит.

«Мне 65 лет, я белый мужчина», – объяснил Лоуренсон причину увольнения.

При этом экс-футболист критически отозвался о приверженности корпорации воук-культуре – то есть стремлению уделять особое внимание вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.

«За все время сотрудничества с BBC никто не запрещал мне о чем-либо говорить, но все эти вещи, связанные с воукизмом, выводят из себя.

Обычно ты говоришь то, что приходит тебе в голову, а здесь нужно думать о том, не возникнет ли проблем из-за сказанного. Это как играть в футбол, когда у тебя связаны ноги.

– национальный вещатель, я это понимаю. Но корпорация до смерти боится кого-нибудь огорчить», – отметил Лоуренсон.