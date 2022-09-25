Гей-парам в Катаре следует избегать поцелуев на публике. Это подтвердил генсек комитета по наследию ЧМ-2022

Приехавшим в Катар гомосексуальным парам придется избегать публичного проявления чувств.

Об этом сообщил генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан Аль-Тавади.

Отвечая на вопрос экс-защитника «Манчестер Юнайтед» о том, следует ли гей-парам ожидать дискриминации, если они будут целоваться на публике, он подчеркнул: «В первую очередь нужно уточнить, идет ли речь о гей-паре или какой-то другой. Но публичное проявление привязанности не присуще нашей культуре».

На уточняющий вопрос о том, будет ли возлюбленным рекомендовано воздержаться от поцелуев в общественных местах, Аль-Тавади ответил утвердительно.