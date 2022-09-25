ЦСКА сменил владельца – 77,63% акций перешли от ВЭБ.РФ к «Баланс Эссет Менеджмент». За Гинером останется контроль над спортивной частью 

официально сменил владельца.

Государственная корпорация ВЭБ.РФ и компания «Баланс Эссет Менеджмент» завершили сделку, в результате которой 77,63% акций ЦСКА перешли новому акционеру клуба

«Баланс Эссет Менеджмент» сосредоточится на создании инвестиционного продукта на базе комплекса недвижимости клуба.

Спортивное направление деятельности при этом остается без изменений – под контролем президента клуба .

«Мы благодарны ВЭБ.РФ за всестороннюю поддержку нашего клуба в один из самых непростых периодов в его истории. Столь надежный и мощный партнер позволил клубу обрести финансовую стабильность и открыл перспективы для дальнейшего роста.

Мы вместе с ВЭБ.РФ продолжим развивать важные социальные проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового и экологичного образа жизни. Также мы рады приветствовать нашего нового партнера – «Баланс Эссет Менеджмент». Уверены, что партнерство с «Баланс Эссет Менеджмент» поможет нам решать самые амбициозные задачи!» – говорится в заявлении клуба.

Как сообщает «Коммерсантъ», компания «Баланс Эссет Менеджмент» подконтрольна предпринимателю Виталию Балановичу.

Ранее появлялись сообщения о том, что контроль над клубом получила компания «Тринфико», однако эта информация не подтвердилась.

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