37-летний Модрич стал самым возрастным автором гола за Хорватию и занимает 5-е место в списке бомбардиров сборной

Полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии.
Футболист, представляющий «Реал», открыл счет на 6-й минуте матча Лиги наций с Австрией (1:1, первый тайм), получив передачу от хавбека Николы Влашича.
Модрич, которому на данный момент 37 лет и 16 дней, превзошел достижение Нико Ковача, забившего в возрасте 36 лет и 327 дней.
Также Лука опередил Дарио Срну и единолично занял пятое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с 23 голами. Эдуардо да Силва забил 29 мячей, Иван Перишич – 32, Марио Манджукич – 33, Давор Шукер – 45.
Подробно со статистикой выступлений Модрича можно ознакомиться здесь.