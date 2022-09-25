37-летний Модрич стал самым возрастным автором гола за Хорватию и занимает 5-е место в списке бомбардиров сборной

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Полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии.

Футболист, представляющий «Реал», открыл счет на 6-й минуте матча Лиги наций с Австрией (1:1, первый тайм), получив передачу от хавбека Николы Влашича.

Модрич, которому на данный момент 37 лет и 16 дней, превзошел достижение Нико Ковача, забившего в возрасте 36 лет и 327 дней.

Также Лука опередил Дарио Срну и единолично занял пятое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды с 23 голами. Эдуардо да Силва забил 29 мячей, Иван Перишич – 32, Марио Манджукич – 33, Давор Шукер – 45.

Подробно со статистикой выступлений Модрича можно ознакомиться здесь.

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