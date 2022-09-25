«Барса» подпишет Месси, только если он сильно снизит зарплату и согласится на роль, которую выберет Хави

поставит Лео Месси несколько условий, если он захочет вернуться в клуб.

Каталонцы хотят подписать аргентинского нападающего летом 2023 года, когда срок его контракта с истечет.

Президент «Барселоны» и главный тренер команды считают, что Месси сможет вернуться в клуб в статусе футболиста, только если согласится на выполнение нескольких условий.

Во-первых, Лео нужно будет значительно понизить зарплату, а, во-вторых, ему придется согласиться выполнять на поле ту роль, в которой видит его Хави, пишет Mundo Deportivo.

Возможно, при возвращении Месси не получит статус одного из основных игроков «Барсы». Клуб не хочет, чтобы Лео мешал развитию Педри или Гави, играя под нападающим.

В «Барсе» считают, что возвращение Месси принесет клубу много пользы в маркетинговых вопросах. В частности, привлекательность «Барсы» для товарищеских матчей и предсезонных туров возрастет. Кроме того, в клубе убеждены, что фанаты были бы рады возвращению Лео.

Каталонский клуб проведет анализ, чтобы понять, на какой позиции можно будет использовать Месси. Из-за того, что в составе «Барсы» есть Роберт Левандовски, аргентинец не сможет играть на позиции ложной девятки.

На правом фланге Лео тоже вряд ли будет комфортно, так как, действуя на этой позиции, он любит смещаться в центр. Тренерский штаб считает, что «Барсе» придется подписать сильного правого защитника, если Месси будет играть на этом фланге.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за «ПСЖ». Его статистика доступна здесь.