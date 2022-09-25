Баринов о частичной мобилизации: «Очень тяжелое время. Много думаю об этом. Когда могут близкого забрать… Тяжело»

рассказал, как частичная мобилизация влияет на его эмоциональное состояние.

Хавбек вчера сыграл против сборной Кыргызстана в товарищеском матче (2:1).

– У тебя получилось хотя бы на 90 минут отключиться от того, что происходит?

– Честно скажу, нет. Тяжелое время, очень тяжелое. Мысли были нефутбольные в голове. Могу сказать лично за себя и за некоторых ребят.

– Говорят, что вас на границе опрашивали.

– Да, спрашивали. Служил – не служил.

– И как на это реагируете?

– Неожиданно было. Но это их работа, они выполняют свои обязанности. Ничего не поделаешь.

– Как переключиться? Или это невозможно?

– Не знаю, мне тяжело. Когда это все началось, был в таком тильте (покерный термин, обозначающий состояние умственного или эмоционального замешательства – Sports.ru). Сейчас не так, конечно. Но много думаю об этом. Когда могут близкого забрать… Тяжело.

– Это уже происходило с кем-то из друзей или знакомых?

– Из знакомых – да. Сестра скидывала видео с проводами человека. Тяжело. Не предашь словами. Это жизнь, ничего не поделаешь, – сказал полузащитник сборной России и .