Трехочковый Томаса Уимбуша за 2 секунды до конца принес «Зениту» победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ

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Форвард петербургского «Зенита» Томас Уимбуш стал героем финального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.

Трехочковое попадание американца за 2 секунды до конца встречи принесло петербургскому клубу победу в финале – 71:70.

В последней атаке армейцы совершили потерю.

Уимбуш стал самым результативным игроком финала в составе победителей, набрав 20 очков, и был признан MVP Суперкубка-2022.

Ранее сегодня казанский УНИКС завоевал бронзу турнира, обыграв сербский «Партизан» в матче за третье место (83:77).

В прошлом году победителем первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, обыграв в финале «Зенит» со счетом 81:73.

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