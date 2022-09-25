«Барса» хочет подписать Месси летом. Ему могут организовать церемонию на «Камп Ноу» и предложить роль посла клуба

хочет восстановить отношения с .

Как пишет Mundo Deportivo, сейчас в каталонском клубе анализируют ситуацию и пытаются понять, как восстановить отношения с Месси.

В данный момент «Барселона» рассматривает различные варианты сотрудничества с аргентинцем. Для него могут организовать церемонию чествования на «Камп Ноу», также ему могут предложить роль амбассадора клуба.

Возможен и вариант, при котором «Барселона» попытается подписать Лео летом 2023 года, когда истечет срок его контракта с «ПСЖ». «Барсе» еще предстоит убедить Месси вернуться в клуб в качестве игрока.

Также еще неизвестно, возможен ли этот переход с финансовой точки зрения – «Барсе» может не хватить лимита на зарплаты. Кроме того, сине-гранатовые хотят проанализировать, впишется ли Месси в нынешнюю тактическую схему «Барселоны». Отмечается, что был бы рад возвращению Лео.

Месси же пока не хочет думать о будущем. Он сконцентрирован на матчах за «ПСЖ» и на подготовке к ЧМ-2022. Прежде чем оценивать возможные варианты продолжения карьеры, Лео хочет посмотреть на то, как пройдет этот сезон.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за . Его статистика доступна здесь.