Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и «Зенит» сразятся в финале, УНИКС и «Партизан» поборются за бронзу

В воскресенье, 25 сентября, в Москве состоятся решающие матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Финалисты прошлого сезона Лиги ВТБ петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сразятся в финале турнира.
Казанский УНИКС и сербский «Партизан» поборются за бронзовые медали. Краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербская «Мега» сыграют в матче за 5-е место.
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Москва
Матч за 5-е место
Локомотив-Кубань – Мега
25 сентября. 14:00
Матч за 3-е место
Партизан – УНИКС
25 сентября. 17:00
Финал
Зенит – ЦСКА
25 сентября. 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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