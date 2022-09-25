Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и «Зенит» сразятся в финале, УНИКС и «Партизан» поборются за бронзу

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Партизан Мега Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

В воскресенье, 25 сентября, в Москве состоятся решающие матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Финалисты прошлого сезона Лиги ВТБ петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сразятся в финале турнира.

Казанский УНИКС и сербский «Партизан» поборются за бронзовые медали. Краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербская «Мега» сыграют в матче за 5-е место.

Суперкубок Единой лиги ВТБ 

Москва

Матч за 5-е место

Локомотив-КубаньМега

25 сентября. 14:00

Матч за 3-е место

Партизан – УНИКС

25 сентября. 17:00

Финал

Зенит – ЦСКА

25 сентября. 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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