Елена Вайцеховская: «Произвольная Валиевой ориентирована на внутрироссийскую публику, где допинг – не преступление. В другой стране она имела бы все шансы быть освистанной»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о новой произвольной программе Камилы Валиевой, которую фигуристка представила на контрольных прокатах.

Программа посвящена ситуации, в которую попала Камила на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда объявили о ее положительной допинг-пробе.

В конце программы фигуристка закрылась капюшоном – она делала то же самое на Олимпиаде, проходя мимо журналистов.

«Произвольная Валиевой совершенно очевидно ориентирована на внутрироссийскую публику, где допинг не преступление и вообще руки прочь от ребенка.

В любой другой стране программа, сдается мне, имела бы все шансы быть освистанной.

Потому как невозможно отрешиться от мысли, что катает ее человек, ставший центром (неважно, что не по своей воле) самого грандиозного скандала Игр. И педалировать эту тему, пока не доведено до конца разбирательство и не получены медали, выглядит со стороны тренерского штаба как минимум неразумно.

К тому же подобную программу хорошо ставить как некий прощальный аккорд карьеры. Тогда все идеально ложится в драматический сюжет: и катание на разрыв аорты, и капюшон, и слезы.

Если же постановка делается в расчете на весь сезон и сопровождается столь болезненной эмоциональной отдачей, как мы видели в «Мегаспорте», впору назвать ее «Ад, который всегда с тобой». Так что сил Камиле. Во всех отношениях...» – написала Вайцеховская.

Видео произвольной программы Камилы Валиевой на контрольных прокатах, которую она посвятила ситуации на Олимпиаде-2022

«Этого мне не хватило на Олимпиаде». Шифр Валиевой – слово, которое она отказывается называть