Зеедорф о расизме: «В Европе у чернокожих тренеров мало возможностей. Те, кто пришли в «Милан» после меня, нашли команды, а я не получил предложений после 20 лет в Италии»

считает, что у него мало тренерского опыта из-за расизма.

«Я не считаю Италию расистской страной. Думаю, за 20 лет я понял, что такое Италия. Здесь есть расисты, как и везде, и здесь самая расисткая система.

Сложно объяснить, почему тренеры, которые пришли в «Милан» после меня, нашли себе команды в Италии, а я за 20 лет в этой стране не получил ни одного предложения.

Мне говорят: «Мы не хотим обижать вас этим предложением». Но для начала сделайте предложение, а уже потом я решу, обидит ли оно меня.

В Европе у чернокожих тренеров мало возможностей. Первое серьезное предложение я нашел в Китае. Но ни одного предложения после опыта в «Милане»... Это разочаровывает», – сказал бывший полузащитник , тренировавший команду в 2014 году, в интервью La Gazzetta dello Sport.