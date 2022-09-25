Златан снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Срединное царство» в роли римского легионера

снялся в фильме «Астерикс и Обеликс: Срединное царство».

Форвард сыграл римского легионера по имени Oneofus.

«Астерикс и Обеликс: Срединное царство» – пятая экранизация комиксов о приключениях галлов Астерикса и Обеликса. На этот раз сюжет повествует о приключениях Астерикса и Обеликса в Китае.

Действие фильма разворачивается вокруг единственной дочери китайского императора Сюан-ди, которая после государственного переворота бежит в Галлию, где ищет помощи у Астерикса и Обеликса.

В серии фильмов об Астериксе и Обеликса в разное время снялось много спортсменов, включая Михаэля Шумахера, Амели Моресмо, Тони Паркера и Зинедина Зидана.