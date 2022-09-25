Крупнейшая ЛГБТ-группа фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на ЧМ

Крупнейшая ЛГБТ-группа фанатов сборной потребовала от властей Катара гарантий безопасности.

Речь о четких гарантиях того, что посещение чемпионата мира будет безопасным для геев.

Призыв группы прозвучал через день после того, как Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что получила заверения в том, что геи, держащиеся за руки, и все, кто демонстрирует радужный флаг, не будут преследоваться по закону в Катаре.

Соучредитель группы Three Lions Pride Джо Уайт заявил, что власти Катара должны публично заявить, что болельщики-геи будут защищены, «потому что в конечном итоге именно они могут исполнять или приостанавливать законы».

«Мы ценим работу, которую FA проделала по взаимодействию с Верховным комитетом, но нам нужно больше гарантий и деталей, чтобы наилучшим образом поддержать всех болельщиков, которые захотят проявить солидарность с ЛГБТ-сообществом», – сказал Уайт.

На вопрос о том, известно ли им о каких-либо болельщиках-геях из Англии, отправляющихся в Катар, Уайт сказал: «Я не знаю ни об одном. Не могу гарантировать, что туда не едут фанаты ЛГБТ, хотя я очень сомневаюсь в этом, судя по тем разговорам, которые у меня были».