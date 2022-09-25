«Он будет принимать холодный душ зимой или пользоваться газом, который мы скоро начнем закупать у Катара? Король лицемерия». Хенесс – экс-директору DFL о критике ЧМ-2022

не согласен с критикой Катара перед .

, как и другие спортивные организации, проследит за тем, чтобы рабочие условия в Катаре улучшались.

Говорят только о Катаре. Не о Дубае, не о Кувейте и так далее. Катар – единственная страна, где ситуация улучшается. Когда они получили право на проведение чемпионата мира, их много критиковали. Но рабочим в Катаре будет лучше с чемпионатом мира, чем без него», – сказал почетный президент «Баварии».

Также Хенесс обратился к бывшему директору Немецкой футбольной лиги (DFL) Андреасу Реттигу, который в эфире Sport1 критиковал идею о проведении чемпионата мира в Катаре.

«Я бы хотел спросить у Андреаса Реттига, короля лицемерия, будет он принимать холодный душ зимой или пользоваться газом, который мы скоро начнем закупать у Катара? Просто интересно, думал ли он об этом», – сказал Хенесс.