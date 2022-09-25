Легионеры не уйдут из «Зенита» из-за частичной мобилизации. Россиян не призовут (Bobsoccer.ru)

Теги Зенит Роман Широков Алексей Игонин премьер-лига Россия возможные трансферы Валерий Цветков Деян Ловрен Дуглас Сантос Политика Малком Матео Кассьерра Вильмар Барриос Иван Куарезма Клаудиньо Родригао Вендел Густаво Мантуан Футбол

Частичная мобилизация в России не повлияет на игроков «Зенита».

Как пишет Bobsoccer.ru, легионеры не покинут клуб, несмотря на объявление в стране частичной мобилизации.

Не будут призывать и россиян, выступающих за «Зенит», так как все они либо не служили, либо являются студентами, либо не имеют военно-учетной специальности.

Отмечается, что среди бывших игроков «Зенита» опыт армейской службы есть у Алексея Игонина, Валерия Цветкова и Романа Широкова. Среди административного и медицинского персонала петербургского клуба есть офицеры запаса.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные