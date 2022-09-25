«Барса» убеждена, что Месси хочет вернуться, и думает, что он не будет требовать постоянного места в старте

«Барселона» хочет, чтобы Лионель Месси вернулся в клуб.
Каталонцы хотят подписать аргентинского нападающего летом 2023 года, когда срок его контракта с «ПСЖ» истечет. Сообщалось, что сделка осуществится, только если Лео сильно снизит зарплату и согласится на роль, которую выберет ему Хави.
Как пишет Mundo Deportivo, сине-гранатовые убеждены, что Месси захочет вернуться в родной клуб. «Барса» уверена, что договорится с Лео о финансовых параметрах соглашения, а также считает, что он не будет требовать постоянного места в стартовом составе.
Кроме того, в клубе полагают, что Месси будет рад поработать с обновленным составом «Барселоны».
В этом сезоне 35-летний нападающий забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за «ПСЖ». Его статистика доступна здесь.