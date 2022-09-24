Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Команды Пащенко, Бабикова, Халили, Поварницына, Цветкова выступят в эстафете

25 сентября в Чайковском на летнем чемпионате России по биатлону пройдет мужская эстафета.
Летний биатлон
PARI Чемпионат России
Чайковский
Эстафета, мужчины
Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. ХМАО-ЮГРА-1 (Алексей Вагин, Петр Пащенко, Никита Поршнев, Михаил Бурундуков)
2. Башкортостан (Александр Бабчин, Валентин Михайлов, Антон Бабиков, Илья Бурлаков)
4. Москва (Матвей Елисеев, Артем Смирнов, Никита Полукаров, Карим Халили)
7. Тюменская область-1 (Денис Таштимеров, Игорь Шетько, Евгений Гараничев, Александр Поварницын)
8. Санкт-Петербург (Павел Ляшок, Андрей Ващенко, Евгений Идинов, Максим Цветков)
9. Московская область (Илья Гаврилов, Кирилл Стрельцов, Даниил Фомин, Михаил Первушин)