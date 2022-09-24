Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Команды Пащенко, Бабикова, Халили, Поварницына, Цветкова выступят в эстафете

25 сентября в Чайковском на летнем чемпионате России по биатлону пройдет мужская эстафета.

Летний биатлон

PARI Чемпионат России

Чайковский

Эстафета, мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. ХМАО-ЮГРА-1 ( , , , Михаил Бурундуков)

2. Башкортостан (Александр Бабчин, Валентин Михайлов, , Илья Бурлаков)

4. Москва ( , , Никита Полукаров, )

7. Тюменская область-1 ( , , , )

8. Санкт-Петербург (Павел Ляшок, Андрей Ващенко, Евгений Идинов, )

9. Московская область (Илья Гаврилов, , Даниил Фомин, )