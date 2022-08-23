«Лукойл» купил «Спартак», Федун ушел, Дзюба забил в первом же матче в Турции, «МЮ» обыграл «Ливерпуль» и другие новости утра

1. Нефтяная компания «Лукойл» приобрела 100% акций «Спартака» и домашний стадион москвичей «Открытие Банк Арену».

Леонид Федун, купивший клуб в 2004-м, ушел с поста президента и сделал заявление. Основные кандидаты на замену Федуну – Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц.

2. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1) в 3-м туре АПЛ благодаря голам Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда и прервал неудачную серию, длившуюся с 2018 года. У Роналду нет результативных действий в трех матчах сезона за клуб, с «Ливерпулем» Криштиану вышел лишь на 86-й минуте.

3. Артем Дзюба дебютировал за «Адана Демирспор» в своей 34-й день рождения и забил первый гол в Турции. В матче 3-го тура Суперлиги против «Фенербахче» (2:4) бывший форвард «Зенита» отыграл 87 минут, подробная статистика касаний, ударов, пасов и единоборств – тут.

4. «Ювентус» сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0) во 2-м туре чемпионата Италии, «Рома» победила «Кремонезе» (1:0).

5. Футбольная национальная лига России оценит готовность клубов Крыма вступить в лигу. Делегация посетит полуостров в ближайшее время.

6. Фигуристки Трусова и Щербакова поступили в РГУФК. Александра будет учиться очно в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Анна – заочно.

7. Трансферы. Каземиро подписал контракт с «МЮ» до 2026-го с опцией продления. «Ман Юнайтед» также попытается купить де Йонга у «Барсы» в последнюю неделю трансферного окна и сделал предложение «Айнтрахту» по вратарю сборной Германии Траппу. «Челси» работает над трансфером вингера «Милана» Леау.

«Зенит» близок к подписанию защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова. «Динамо» и «Болонья» могут закрыть сделку по Николе Моро в ближайшие двое суток, хорватский хавбек уйдет в аренду с правом выкупа.

8. На арене хоккейного «Локомотива» обрушился медиакуб, один из монтажников обратился за помощью к медикам. СК в Ярославле организовал доследственную проверку.

9. Бой Усика и Фьюри может состояться 17 декабря в Саудовской Аравии. Британец за бой с украинцем может заработать 55-60 млн евро.

Цитаты дня:

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